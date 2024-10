Sport.quotidiano.net - L’appello di Marotta: "Troppe partite. Dobbiamo riflettere"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima della gara contro la Roma, il presidente dell’Inter Beppeha lanciato un allarme sui calendari che riprende dichiarazioni già sentite da altri protagonisti del mondo del calcio, particolarmente dopo l’avvio della nuova Champions (con due gare garantite in più) e l’istituzione del Mondiale per club del prossimo giugno-luglio. "Consentitemi una riflessione, una critica propositiva - afferma il dirigente nerazzurro -.convivere con lo stress agonistico di tantissimeche i giocatori fanno fatica a gestire. Ci sono stati un centinaio di infortuni tra i giocatori delle nazionali, uno degli aspetti da salvaguardare è questo. Non è facile perché va fatta una preparazione preventiva, masederci ad un tavolo e capire che il calendario va ammorbidito".ha parlato anche di possibili soluzioni da trovare nei prossimi mesi.