Ilfattoquotidiano.it - La Lega contro l’aumento della tassa sui guadagni da bitcoin. “Siamo allineati con Musk e Trump”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Laalza la voceuno degli aumenti di tasse inseriti nella legge di Bilancio messa a punto dal ministro leghista dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Si tratta del forte incremento del prelievo suiottenuti con gli investimenti in criptovalute (etc), con l’aliquota che salirebbe dal 26 al 42%, a partire dal 2025. “C’è una solache è aumentata e che spero non resterà così, che è quella sui. Quella è una delle cose che spero possa cambiare in Parlamento”, ha detto il sottosegretario all’Economia Federico Freni. “Chi l’ha messa in manovra non lo so, ma comecredo che una riflessione sulvada fatta. Se c’è un settore come quello delle criptovalute che è un settore del futuro, aumentare così tanto la fiscalità sulle plusvalenze non è forse una mossa sensata, ci sono modi più sensati per farlo”, ha aggiunto.