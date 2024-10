Il ruolo dei Comuni e degli Enti terzi nei procedimenti Suap (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con il Comune di Bergamo, propone agli uffici dei Comuni e degli Enti terzi coinvolti nei procedimEnti Suap, due incontri formativi in presenza sul procedimento amministrativo e sulla conferenza di servizi che vede coinvolti anche i Suap. Il relatore è Simone Chiarelli, dirigente pubblico esperto in diritto amministrativo nei settori degli appalti e con-tratti, Suap e semplificazioni. Il primo incontro dal titolo “Il procedimento amministrativo” si svolgerà martedì 5 novembre 2024, dalle 9 alle 13, e d affronterà la differenza tra procedura, procedimento, processo; la fase dell’iniziativa, istruttoria, conferenza di servizi; l’istanza e modulistica Suap, gli atti endoprocedimentali (pareri, ecc. Bergamonews.it - Il ruolo dei Comuni e degli Enti terzi nei procedimenti Suap Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con il Comune di Bergamo, propone agli uffici deicoinvolti nei procedim, due incontri formativi in presenza sul procedimento amministrativo e sulla conferenza di servizi che vede coinvolti anche i. Il relatore è Simone Chiarelli, dirigente pubblico esperto in diritto amministrativo nei settoriappalti e con-tratti,e semplificazioni. Il primo incontro dal titolo “Il procedimento amministrativo” si svolgerà martedì 5 novembre 2024, dalle 9 alle 13, e d affronterà la differenza tra procedura, procedimento, processo; la fase dell’iniziativa, istruttoria, conferenza di servizi; l’istanza e modulistica, gli atti endoprocedimentali (pareri, ecc.

