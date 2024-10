Gaeta.it - Il Pascale di Napoli avvia la sperimentazione di un vaccino anticancro innovativo per il carcinoma cutaneo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Istituto Nazionale Tumoridisegna un importante passo avanti nella lotta contro ila cellule squamose, uno dei tumori della pelle più frequenti in Italia. A partire da oggi, il centro oncologico partenopeol’arruolamento di pazienti per una mRNA, una delle prime terapie di questo tipo in Europa. Lasi propone di affrontare una patologia che, secondo le stime, presenta un tasso di mortalità del 5% se non diagnosticata e trattata tempestivamente.a cellule squamose: caratteristiche e rischi Ila cellule squamose è un tumoreche colpisce prevalentemente persone con una storia di esposizione prolungata al sole, in particolare lavoratori all’aperto come braccianti, marinai e muratori.