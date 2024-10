Ilrestodelcarlino.it - Il circolo Bononia celebra i suoi primi 126 anni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima che il maltempo si scatenasse sulla città, sabato sera, il, famoso e antico prestigioso club per gentiluomini sotto le Due Torri, festeggiava i 126di vita a simboleggiare la continuità della tradizione che contraddistingue questo tipo di istituzioni. I saloni del palazzo cinquecentesco, eretto dal Terribilia pochiprima dell’Archiginnasio, erano affollati dai soci in una serata di gala con colonna sonora del sax di Enzo Balestrazzi accompagnato dalla consolle di Dema Dj, che ha allietato la serata di grandi festeggiamenti. Il menù, ideato per l’occasione dallo chef delMax Poggi, presidente di CheftoChef Emilia-Romagna, è culminato in una torta iconica che riproduceva gli antichi loghi del club, tagliata con brindisi benaugurante dalla presidente delRosanna Ghetti.