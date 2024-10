Linkiesta.it - Il cibo di nuovo protagonista a Torino con Buonissima

(Di lunedì 21 ottobre 2024) «Costruire aun grande evento gastronomico che intrecci, arte e bellezza, capace di attrarre nel capoluogo piemontese foodies e grandissimi chef dal resto d’Italia e del mondo»: l’obiettivo dichiarato tre anni fa, in occasione della prima edizione di, è stato pienamente raggiunto, e la conferma del format gastronomico anche per l’anno 2024 non ci coglie di sorpresa. Dal 23 al 27 ottobre la città sabauda ospiterà tantissimi eventi, a corollario del nucleo principale rappresentato dalle cene con gli chef stellati tra i più conosciuti al mondo. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il mercoledì 23 alle 16 alla Centrale Nuvola Lavazza dove verrà assegnato il “Premio Bob Noto”, nato in seno alla manifestazione in omaggio al gastronomo e fotografo torinese scomparso nel 2017.