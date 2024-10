Hamas: "Ostaggio ucciso a Gaza". Allarme ad Haifa: arrestati sette israeliani che spiavano basi dell'Idf (Di lunedì 21 ottobre 2024) Annuncio delle brigate Al-Qassam: "Morte in circostanze misteriose". In Israele una rete di spie ha condotto estese missioni di ricognizione concentrandosi sulle installazioni di sicurezza Ilgiornale.it - Hamas: "Ostaggio ucciso a Gaza". Allarme ad Haifa: arrestati sette israeliani che spiavano basi dell'Idf Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Annuncioe brigate Al-Qassam: "Morte in circostanze misteriose". In Israele una rete di spie ha condotto estese missioni di ricognizione concentrandosi sulle installazioni di sicurezza

“Uccisa una donna in ostaggio a Gaza” : l’annuncio di Hamas - Questa la notizia lanciata in queste ore dalll’emittente Al Jazeera, citando una fonte delle Brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas. Una donna ostaggio “è stata recentemente uccisa nel nord della Striscia di Gaza, in circostanze misteriose, in una delle zone di combattimento”. . Le autorità israeliane hanno annunciato lo stop di tutti i voli sull’aeroporto internazionale di Ben ... (Thesocialpost.it)

