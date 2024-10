Tvzap.it - “Grande fratello”, due concorrenti lasceranno la casa: il motivo

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) News tv. “”, duela: il– Alfonso Signorini è un vulcano inesauribile di idee. Per ottenere ancora più ascolti e rendere più frizzante le dinamiche del reality show di Canale 5, il direttore di “Chi” ha deciso di dare corpo ad un’idea che da settimane lo solleticava. Nessun conduttore si era mai spinto così tanto. Pronti a scoprire di che novità si tratta? ( dopo le foto) Leggi anche: “Ti assisterò”. Beatrice Luzzi, il gesto a sorpresa per una fan in grave difficoltà Leggi anche: “”, l’ex di Beatrice scatenato contro una concorrente: “La squalificherei” “”, duela: ilPer volontà di Alfonso Signorini il “” diventa internazionale. Per la prima volta nella storia del longevo programma si verificherà una sorta di “gemellaggio”.