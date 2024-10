"Gli anni d'oro della dinastia dei Florio": nella pinacoteca di Villa Zito la presentazione del libro di Maira e Lo Pinto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle ore 17,30 nella pinacoteca di Villa Zito Fondazione Sicilia si terrà la presentazione dell'ultimo libro sulla storia dei Florio dal titolo "Gli anni d'oro della dinastia dei Florio" scritto da Silvia Maira e Serena Lo Pilato.Intervengono la presidente dell'Inner Wheel Palermotoday.it - "Gli anni d'oro della dinastia dei Florio": nella pinacoteca di Villa Zito la presentazione del libro di Maira e Lo Pinto Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle ore 17,30diFondazione Sicilia si terrà ladell'ultimosulla storia deidal titolo "Glid'orodei" scritto da Silviae Serena Lo Pilato.Intervengono la presidente dell'Inner Wheel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo 15 anni dall’ultimo album - i Co’Sang primi in classifica con Dinastia - Anna comanda tra i singoli - Le classifiche FIMI della 36esima settimana del 2024 sui top 100 singoli e album mostrano alcuni nomi abbastanza prevedibili, ma un primo posto inedito negli album: Dinasta dei Co’Sang convince, o quantomeno incuriosisce, i fan.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Marracash - Geolier - Club Dogo e Liberato benedicono il ritorno dei Co’Sang dopo dodici anni : “Dinastia” segna la supremazia dell’hip hop partenopeo - Il duo di Marianella, Luchè e Ntò, ha chiamato a raccolta amici e colleghi per festeggiare questo evento importante. sono stati svelati in modo originale: un video girato al Palazzo Reale di Napoli, pubblicato in anteprima sulla pagina di Spotify Italy, ha mostrato dei quadri che raffiguravano gli artisti che si sono uniti al duo per il terzo album di inediti. (Ilfattoquotidiano.it)

Fine di una dinastia durata 80 anni . Chiude la profumeria Piovaccari - Nel 1989 aprimmo un secondo punto vendita, in piazzale Giovanni XXIII, occupando sino a otto persone nell’attività, tra cui due estetiste per la gestione del centro estetico". Nel 2009, a seguito del mancato rinnovo dell’affitto dei locali di Corso della Repubblica, tutta l’attività venne concentrata in piazzale Giovanni XXIII. (Ilrestodelcarlino.it)