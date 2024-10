Francis Ford Coppola premiato a Marateale: riconoscimento per una carriera straordinaria e il legame con la Basilicata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un evento di grande spessore culturale, il rinomato regista Francis Ford Coppola è stato insignito del premio alla carriera durante la sedicesima edizione di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata“. Questo riconoscimento celebra non solo l’eccellenza della sua lunga carriera nel mondo del cinema, ma anche il suo profondo legame con la Basilicata, una terra che ha sempre occupato un posto speciale nella sua vita e nella sua artigianalità. La manifestazione, che si è svolta in un’atmosfera di festa e celebrazione, ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati del grande schermo, confermando il suo status di importante evento nel panorama culturale italiano. Un premio per l’eccellenza cinematografica Il premio alla carriera conferito a Coppola è un tributo alla sua indiscussa influenza nel panorama cinematografico internazionale. Gaeta.it - Francis Ford Coppola premiato a Marateale: riconoscimento per una carriera straordinaria e il legame con la Basilicata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un evento di grande spessore culturale, il rinomato registaè stato insignito del premio alladurante la sedicesima edizione di “– Premio Internazionale“. Questocelebra non solo l’eccellenza della sua lunganel mondo del cinema, ma anche il suo profondocon la, una terra che ha sempre occupato un posto speciale nella sua vita e nella sua artigianalità. La manifestazione, che si è svolta in un’atmosfera di festa e celebrazione, ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati del grande schermo, confermando il suo status di importante evento nel panorama culturale italiano. Un premio per l’eccellenza cinematografica Il premio allaconferito aè un tributo alla sua indiscussa influenza nel panorama cinematografico internazionale.

