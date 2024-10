Francesca Tocca, La Verità: Ecco Perchè Ha Lasciato Amici! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francesca Tocca abbandona Amici 2024. L’indiscrezione circola da settimane e sembra che l’uscita di scena del marito Raimondo Todaro sia la chiave della sua decisione. Francesca Tocca abbandona Amici 2024: un addio legato all’amore? Sembra proprio che Francesca Tocca, la talentuosa ballerina di Amici, non faccia più parte del cast di professionisti nella nuova edizione del 2024. Dopo tanti anni di collaborazione con il famoso talent show di Canale 5, l’ipotesi di un suo addio ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando curiosità tra i fan. La notizia è stata lanciata da Superguida Tv, ma né Francesca né lo staff del programma hanno ancora riLasciato conferme ufficiali. Uominiedonnenews.it - Francesca Tocca, La Verità: Ecco Perchè Ha Lasciato Amici! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)abbandona2024. L’indiscrezione circola da settimane e sembra che l’uscita di scena del marito Raimondo Todaro sia la chiave della sua decisione.abbandona2024: un addio legato all’amore? Sembra proprio che, la talentuosa ballerina di, non faccia più parte del cast di professionisti nella nuova edizione del 2024. Dopo tanti anni di collaborazione con il famoso talent show di Canale 5, l’ipotesi di un suo addio ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando curiosità tra i fan. La notizia è stata lanciata da Superguida Tv, ma néné lo staff del programma hanno ancora riconferme ufficiali.

Amici : La Stoccata di Maria a Valerio Scanu! - Parlando di successo e fallimento, Maria ha sottolineato come, per alcuni, la gratitudine sembra svanire quando le cose non vanno come sperato. Ecco che cosa ha detto! Nella puntata recente di Amici, la gara tra i giovani talenti della scuola si è svolta come di consueto, tra sfide di canto e ballo, sotto lo sguardo attento di Arisa e Rossella Brescia. (Gossipnews.tv)

Mister Movie | Teodora ringrazia Amici - ma la De Filippi lancia una stoccata - La conduttrice ha sottolineato come spesso gli ex allievi, in caso di fallimento, tendano a incolpare il programma e i professori, senza riconoscere il proprio contributo. . Maria De Filippi ha corroborato le parole del collega, aggiungendo che “quando non hai successo, mmm… Se hai successo sei stata qui, se non hai successo no”. (Mistermovie.it)

“Perché se n’è andata”. Amici 24 - l’addio di Francesca Tocca : retroscena su Raimondo Todaro - L’indiscrezione è stata lanciata da Superguida Tv e ora DiPiù Tv aggiunge nuovi dettagli sui presunti motivi che l’avrebbero spinta ad abbandonare il ruolo ad Amici. Un abbandono che, si diceva, ha fatto seguito a quello del marito. Si chiama Eleonora Riccardi, ha 31 anni, è di Roma e prima di approdare nella scuola più famosa della tv insegnava alla scuola Tempio Danza di Ruvo di Puglia, ... (Caffeinamagazine.it)