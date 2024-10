Formazione, Aulab-MediaWorld insieme per abbattere divario digitale (Di lunedì 21 ottobre 2024) E sviluppare le competenze digitali degli italiani Aulab, la prima Tech School in Italia, e MediaWorld, leader nella distribuzione di elettronica, uniscono le forze in un progetto che mira a potenziare le competenze digitali degli italiani e a rendere l'innovazione dell'Intelligenza Artificiale accessibile a tutti. L'obiettivo di questa partnership è combattere il digital divide e Sbircialanotizia.it - Formazione, Aulab-MediaWorld insieme per abbattere divario digitale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E sviluppare le competenze digitali degli italiani, la prima Tech School in Italia, e, leader nella distribuzione di elettronica, uniscono le forze in un progetto che mira a potenziare le competenze digitali degli italiani e a rendere l'innovazione dell'Intelligenza Artificiale accessibile a tutti. L'obiettivo di questa partnership è combattere il digital divide e

