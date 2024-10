Fondi, tentato furto ad uno stand del Centro Agroalimentare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fondi – I Carabinieri della Tenenza di Fondi, su segnalazione degli addetti alla vigilanza interna al Centro Agroalimentare all’ingrosso, sono intervenuti poiché, poco prima, durante un giro di ispezione, avevano notato un uomo che stava tentando di nascondersi dietro a un muletto. L’uomo, alla vista degli addetti alla vigilanza, si è dato alla fuga utilizzando la bicicletta elettrica, a bordo della quale era precedentemente giunto. Successivamente, il medesimo personale si è reso conto che la porta di ingresso di uno stand, presente nell’area in cui era stato notato l’uomo, era stato danneggiato e che, nei pressi dello stesso, sul pavimento vi era un piccone privo di manico, sottoposto a sequestro, all’esito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Tenenza di Fondi. Sono in corso indagini da parte della Tenenza di Fondi al fine di individuare l’autore del reato. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)– I Carabinieri della Tenenza di, su segnalazione degli addetti alla vigilanza interna alall’ingrosso, sono intervenuti poiché, poco prima, durante un giro di ispezione, avevano notato un uomo che stava tentando di nascondersi dietro a un muletto. L’uomo, alla vista degli addetti alla vigilanza, si è dato alla fuga utilizzando la bicicletta elettrica, a bordo della quale era precedentemente giunto. Successivamente, il medesimo personale si è reso conto che la porta di ingresso di uno, presente nell’area in cui era stato notato l’uomo, era stato danneggiato e che, nei pressi dello stesso, sul pavimento vi era un piccone privo di manico, sottoposto a sequestro, all’esito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri della Tenenza di. Sono in corso indagini da parte della Tenenza dial fine di individuare l’autore del reato.

