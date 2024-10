Firenze Rock 2025: annunciato il primo gruppo, si parte col botto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Partirà col botto l'edizione 2025 di Firenze Rocks. Domenica 15 giugno ad aprire la rassegna saranno infatti i Green Day, che tornano sul palco della Visarno Arena dopo l'edizione del 2022. Sarà l'unica tappa italiana della storica band americana simbolo del punk Rock mondiale.Capitanati da Firenzetoday.it - Firenze Rock 2025: annunciato il primo gruppo, si parte col botto Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Partirà coll'edizionedis. Domenica 15 giugno ad aprire la rassegna saranno infatti i Green Day, che tornano sul palco della Visarno Arena dopo l'edizione del 2022. Sarà l'unica tappa italiana della storica band americana simbolo del punkmondiale.Capitanati da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chieri-Firenze oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - it vi terrà informati con la cronaca al termine, il risultato e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Tutto pronto per Chieri-Firenze, partita valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. . Le ragazze di Giulio Bregoli tornano sul campo di casa per conquistare il terzo successo in altrettante partite e rimanere così ... (Sportface.it)

Fiera Didacta Italia - conclusa l’edizione di Bari : oltre 11mila partecipanti. A Firenze nel 2025 dal 12 al 14 marzo - . A Firenze nel 2025 dal 12 al 14 marzo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si è conclusa alla Nuova Fiera del Levante la decima edizione di Didacta Italia – Edizione Puglia, un evento che ha registrato un'affluenza record di oltre 11. L'articolo Fiera Didacta Italia, conclusa l’edizione di Bari: oltre 11mila partecipanti. (Orizzontescuola.it)

Firenze-Scandicci oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - . CALENDARIO 2^ GIORNATA: DATA, ORARIO E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE STREAMING E TV – La partita Firenze-Scandicci della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley sarà visibile in diretta streaming su volleyballworld. (Sportface.it)