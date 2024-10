Fatturato record e nuova acquisizione per Bonomi Group (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel 2023 Fatturato record a quota 331,4 milioni di euro, ebitda a 94,9 milioni, utili netti per 42,3 milioni: e ancora, investimenti annunciati per 120 milioni nei prossimi quattro anni, da qui al 2027, e la recentissima acquisizione della Conflow di Agrate Brianza, l’undicesima in meno di un Bresciatoday.it - Fatturato record e nuova acquisizione per Bonomi Group Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel 2023a quota 331,4 milioni di euro, ebitda a 94,9 milioni, utili netti per 42,3 milioni: e ancora, investimenti annunciati per 120 milioni nei prossimi quattro anni, da qui al 2027, e la recentissimadella Conflow di Agrate Brianza, l’undicesima in meno di un

