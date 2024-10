Fake news e protezione dei dati: Mattarella avverte sui rischi per la democrazia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un forte richiamo alla collaborazione tra le istituzioni durante il suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province. “Vi sono momenti in cui non ci si può limitare a ribadire la propria visione, ma è necessario esercitare capacità di mediazione e sintesi“,“ ha dichiarato il Capo L'articolo Fake news e protezione dei dati: Mattarella avverte sui rischi per la democrazia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Fake news e protezione dei dati: Mattarella avverte sui rischi per la democrazia Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha lanciato un forte richiamo alla collaborazione tra le istituzioni durante il suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province. “Vi sono momenti in cui non ci si può limitare a ribadire la propria visione, ma è necessario esercitare capacità di mediazione e sintesi“,“ ha dichiarato il Capo L'articolodeisuiper laproviene da Il Difforme.

Mattarella avverte : l’informazione libera è un antidoto contro le fake news - Le sfide contemporanee In un'epoca in cui le fake news possono influenzare l'opinione pubblica, Mattarella ha messo in guardia contro le tentazioni dei poteri pubblici di limitare la libertà di informazione. Questo concetto è stato recentemente ribadito dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, durante un incontro con i direttori delle Agenzie di Stampa Europee al Quirinale. (Ilfogliettone.it)

Ucraina : Mattarella - fake news armi ibride per manipolare opinioni pubbliche - (LaPresse) – “Oggi gli scontri bellici in atto, a partire dall’aggressione della Federazione Russa all’indipendenza dell’Ucraina, si avvalgono di armi ibride giocate sul terreno delle fake news dirette alle opinioni pubbliche dei Paesi democratici per manipolarle. Roma, 3 ott. E’ un sovrappiù di responsabilità per le agenzie di stampa il compito di restituire verità contro le azioni di propaganda ... (Lapresse.it)

Mattarella : di fronte a fake news occorre grande responsabilità - it. Questo trova una massima espressione nelle fake news e nella passività critica con cui vengono recepito. Ma questo non rimuove i dati oggettivi della realtà . Questo trova una massima espressione nelle Fake news e nella passività critica con cui vengono recepito. Anche perché tante volte la rappresentazione dei fatti è condizionata dagli interessi di chi li propone. (Ildenaro.it)