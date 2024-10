Esce dal coma e crede di essere nel 1980. "Non conoscevo mia moglie e mio figlio" (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Corre l'anno 2019. Luciano rientra a casa da lavoro, poi Esce di nuovo e viene investito da un'auto pirata e rimane in coma in un letto d'ospedale fino al risveglio, cinque anni dopo. C'è solo un problema: è convinto sia il 1980, quando 24enne lavorava all'aeroporto di Fiumicino. E credeva di essere ancora quel ragazzo, inconsapevole di aver compiuto 63 anni. Svaniti 39 anni di ricordi. Al Messaggero ha raccontato i particolari di quella giornata. Luciano chiede di chiamare la madre, e l'infermiere gli passa un telefono piccolo, apparecchio a lui sconosciuto. Qualche ora dopo gli annunciano l'arrivo di una signora. Nella sua stanza entra sua moglie, un'anziana a lui sconosciuta. "Mi chiamava 'Luciano'. E io mi chiedevo come faceva a saper il mio nome". Poco dopo si è presentato un uomo sui 35 anni, suo figlio. Agi.it - Esce dal coma e crede di essere nel 1980. "Non conoscevo mia moglie e mio figlio" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Corre l'anno 2019. Luciano rientra a casa da lavoro, poidi nuovo e viene investito da un'auto pirata e rimane inin un letto d'ospedale fino al risveglio, cinque anni dopo. C'è solo un problema: è convinto sia il, quando 24enne lavorava all'aeroporto di Fiumicino. Eva diancora quel ragazzo, inconsapevole di aver compiuto 63 anni. Svaniti 39 anni di ricordi. Al Messaggero ha raccontato i particolari di quella giornata. Luciano chiede di chiamare la madre, e l'infermiere gli passa un telefono piccolo, apparecchio a lui sconosciuto. Qualche ora dopo gli annunciano l'arrivo di una signora. Nella sua stanza entra sua, un'anziana a lui sconosciuta. "Mi chiamava 'Luciano'. E io mi chiedevo come faceva a saper il mio nome". Poco dopo si è presentato un uomo sui 35 anni, suo

