Emilia-Romagna chiede stato di emergenza per l’alluvione: stime danni in corso e evacuazione di massa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna si trova ad affrontare una crisi senza precedenti a causa dell’alluvione che ha colpito, in modo particolare, la Città metropolitana di Bologna e Cesenatico. Nei prossimi giorni, la regione presenterà una richiesta formale per il riconoscimento dello stato di emergenza, cercando così supporto per affrontare le numerose difficoltà causate da questa calamità naturale. La presidente facente funzioni, Irene Priolo, ha confermato l’importanza di questa misura durante una conferenza stampa, assicurando che si sta lavorando intensamente per gestire la situazione. l’alluvione e i danni subiti l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ha avuto un impatto devastante su diverse aree del territorio. I danni materiali sono ancora in fase di valutazione, ma si preannunciano ingenti. Gaeta.it - Emilia-Romagna chiede stato di emergenza per l’alluvione: stime danni in corso e evacuazione di massa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’si trova ad affrontare una crisi senza precedenti a causa delche ha colpito, in modo particolare, la Città metropolitana di Bologna e Cesenatico. Nei prossimi giorni, la regione presenterà una richiesta formale per il riconoscimento dellodi, cercando così supporto per affrontare le numerose difficoltà causate da questa calamità naturale. La presidente facente funzioni, Irene Priolo, ha confermato l’importanza di questa misura durante una conferenza stampa, assicurando che si sta lavorando intensamente per gestire la situazione.e isubitiche ha colpito l’ha avuto un impatto devastante su diverse aree del territorio. Imateriali sono ancora in fase di valutazione, ma si preannunciano ingenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : l'Emilia-Romagna chiederà lo stato di emergenza - Lo ha reso noto la presidente dell'Emilia-Romagna facente funzioni, Irene Priolo: "Ho approvato quanto detto dalla ministra Bernini, che il governo oggi si riunisce e farà tutto ciò che è necessario", spiega in conferenza stampa. Sono ancora in corso di definizione le stime del valore dei danni, mentre gli evacuati in tutta la regione sono circa 3. (Quotidiano.net)

Maltempo in Emilia-Romagna - nuova allerta rossa per piene in provincia di Ferrara - Si potranno ancora generare occasionali fenomeni franosi sui settori collinari e montani. Dopo le esondazioni e alluvioni di domenica, che hanno colpito duramente l’Emilia-Romagna e provocato la morte di una persona in provincia di Bologna, una nuova allerta rossa è stata emanata nella regione per domani, martedì 22 ottobre, in particolare per possibili piene dei fiumi in provincia di Ferrara. (Lapresse.it)

I volontari della protezione civile della Lombardia inviati in Emilia-Romagna - La Lombardia ha inviato alcuni volontari in Emilia-Romagna per aiutare e supportare la Regione in questi giorni di maltempo che ha messo in ginocchio l'area. Sono 16 i volontari e due i funzionari che la Protezione civile lombarda ha inviato sul territorio, partiti domenica 20 ottobre. I... (Milanotoday.it)