Elezioni in Liguria | verso la chiusura della campagna elettorale con il sostegno dei leader nazionali

Le Elezioni in Liguria si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre e i cittadini dovranno votare per scegliere il prossimo Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. I candidati principali sono quelli schierati dalla coalizione del centrodestra (Marco Bucci) e del centrosinistra (Andrea Orlando)

Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024 : nomi e liste - Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria: il voto sarà domenica 27 ottobre 2024, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoriti sono l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. I candidati sono in tutto nove. (Fanpage.it)

Elezioni Liguria - Vannacci invita a fare "una decima" anche per Bucci : è polemica - Torna a parlare di "decima" sulle schede elettorali (con riferimento alla X Mas che dopo l'armistizio del 1943 si schierò con i nazifascisti) il generale Roberto Vannacci, che ha invitato i liguri a fare appunto una decima "nel posto giusto", ovvero sul nome del candidato presidente del... (Genovatoday.it)

Elezioni Liguria - Vannacci invita a mettere "una decima" anche su Bucci : è polemica - Torna a parlare di "decima" sulle schede elettorali (con riferimento alla X Mas che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si schierò con i nazifascisti) il generale Roberto Vannacci, che ha invitato i liguri a mettere appunto la "decima" sul nome del candidato presidente del centrodestra e... (Genovatoday.it)