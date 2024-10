Educazione finanziaria. Le iniziative del mese (Di lunedì 21 ottobre 2024) BANCHE, ASSOCIAZIONI, istituzioni, imprese, fondazioni e pubbliche amministrazioni. È ampio lo spettRo di soggetti che saranno coinvolti anche quest’anno nel mese dell’Educazione finanziaria, un insieme di iniziative di formazione dei risparmiatori che nel 2024 giunge alla sua settima edizione. A promuoverlo è il Comitato Edufin, un organismo che coinvolge alcuni ministeri e authority quali la Banca d’Italia e la Consob. Nel 2024, il mese dell’Educazione Finanzaria si svolgerà per la prima volta a novembre anziché a ottobre. Saranno comunque inclusi tra le iniziative anche gli appuntamenti già programmati nelle settimane precedenti. Quotidiano.net - Educazione finanziaria. Le iniziative del mese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) BANCHE, ASSOCIAZIONI, istituzioni, imprese, fondazioni e pubbliche amministrazioni. È ampio lo spettRo di soggetti che saranno coinvolti anche quest’anno neldell’, un insieme didi formazione dei risparmiatori che nel 2024 giunge alla sua settima edizione. A promuoverlo è il Comitato Edufin, un organismo che coinvolge alcuni ministeri e authority quali la Banca d’Italia e la Consob. Nel 2024, ildell’Finanzaria si svolgerà per la prima volta a novembre anziché a ottobre. Saranno comunque inclusi tra leanche gli appuntamenti già programmati nelle settimane precedenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Educazione finanziaria. Le iniziative del mese - Il Mese dell’Educazione Finanziaria 2024 coinvolge banche e istituzioni per formare i risparmiatori. UniCredit offre webinar e eventi dal vivo sui certificati di investimento. (msn.com)

Nuove generazioni. Proposte dal basso - L'evento "Think & Inspire" di Previverso ha proposto soluzioni innovative per rendere la previdenza complementare un pilastro strategico per il Paese e le imprese, con focus sull'educazione finanziari ... (quotidiano.net)

Educazione finanziaria: cos’è e perché è importante - Una fattiva educazione finanziaria dovrebbe permettere di scardinare questi miti e fugare molti timori che possano sorgere nell’impiegare le proprie risorse ... (interris.it)