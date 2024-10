Dove vedere la partita tra Inter e Juventus in TV e streaming (Di lunedì 21 ottobre 2024) Inter – Juventus è l’incontro valido per la 8^ giornata del campionato di Serie A, stagione 2023-2024. Di seguito trovate tutte le informazioni su Dove vedere Inter Juventus su DAZN e Sky. Dove vedere Inter Juventus La partita tra Inter e Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky il giorno 27 ottobre alle ore 18:00. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Dove vedere Inter Juventus in TV Per vedere Inter – Juventus in TV con DAZN hai bisogno di Android TV o Apple TV, oppure di un Smart TV Sony, Samsung, Panasonic, Lg e Hisense. Tra i dispositivi supportati dall’app DAZN figurano anche Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Tutto.tv - Dove vedere la partita tra Inter e Juventus in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024)è l’incontro valido per la 8^ giornata del campionato di Serie A, stagione 2023-2024. Di seguito trovate tutte le informazioni susu DAZN e Sky.Latrasarà trasmessa in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky il giorno 27 ottobre alle ore 18:00. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora. Disdici quando vuoiin TV Perin TV con DAZN hai bisogno di Android TV o Apple TV, oppure di un Smart TV Sony, Samsung, Panasonic, Lg e Hisense. Tra i dispositivi supportati dall’app DAZN figurano anche Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Inter - elongazione per Calhanoglu : Juventus a rischio. Le ultime su Acerbi - Asllani e Zielinski - Hakan Calhanoglu non partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato... (Calciomercato.com)

Inter-Juventus - il punto sugli infortunati : tra dubbi e certezze – SM - Inter-Juventus sarà la nona partita di questa Serie A per la compagine meneghina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inter-Juventus, il punto sugli infortunati: tra dubbi e certezze – SM) © Inter-News. (Inter-news.it)

Inter - elongazione per Calhanoglu : Juventus a rischio. Zielinski recupera - Hakan Calhanoglu non partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato... (Calciomercato.com)