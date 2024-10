Domani sospensione idrica ai Castelli Romani: l’elenco dei comuni in cui mancherà l’acqua (Di lunedì 21 ottobre 2024) A causa di alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 di Domani, martedì 22 ottobre 2024, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in diverse zone dei Castelli Romani e della zona Est della provincia di Roma. Fanpage.it - Domani sospensione idrica ai Castelli Romani: l’elenco dei comuni in cui mancherà l’acqua Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A causa di alcuni lavori di manutenzione sulla rete, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 di, martedì 22 ottobre 2024, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in diverse zone deie della zona Est della provincia di Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Interruzione idrica a Benevento : domani chiusa la Rete museale della Provincia - it. Ilario e della Biblioteca Provinciale nella giornata di domani resteranno chiusi al pubblico per ragioni sanitarie e di igiene pubblica. . Il provvedimento di chiusura è stato disposto dalla Provincia di Benevento, che con la sua partecipata “Sannio Europa” gestisce la Rete museale, a seguito della ordinanza sindacale del 3 settembre con cui si comunica l’interruzione della fornitura di ... (Anteprima24.it)

Acqua - ripresa l'erogazione idrica ma non per tutti : disagi fino a domani per la zona nord - E’ quella di oggi la giornata più difficile dopo i lavori di riparazione di un tratto della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo, in zona Santa Margherita. I rubinetti saranno ancora a secco in molte zone della città nonostante gli interventi si siano conclusi ieri anche con qualche ora di... (Messinatoday.it)

Gesesa-Morcone - da domani interruzione idrica pomeridiana e notturna - 30 del mattino successivo in tutto il centro storico e in zona Piana. it. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e/o Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa. Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gesesa. (Anteprima24.it)