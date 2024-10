Disturbi alimentari, più esordi sotto i 13 anni: «Servono altri servizi» (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ALLARME. L’Ats: «Le richieste si moltiplicano: tema all’attenzione regionale». Nel 2024 al «Papa Giovanni» 29 nuovi ingressi di minori, 7 sotto i 14 anni. Ecodibergamo.it - Disturbi alimentari, più esordi sotto i 13 anni: «Servono altri servizi» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ALLARME. L’Ats: «Le richieste si moltiplicano: tema all’attenzione regionale». Nel 2024 al «Papa Giov» 29 nuovi ingressi di minori, 7i 14

Disturbi alimentari - più esordi sotto i 13 anni : «Servono altri servizi» - L’ALLARME. L’Ats: «Le richieste si moltiplicano: tema all’attenzione regionale». Nel 2024 al «Papa Giovanni» 29 nuovi ingressi di minori, 7 sotto i 14 anni. (Ecodibergamo.it)

