Dimore storiche, Brunetta: "Trascurata la sinergia tra pubblico e privato"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) RenatoROMA – “In Italia le, gli immobili privati che hanno un interesse collettivo di natura storico-artistica e che richiedono quindi il rispetto di vincoli e oneri ben precisi, rappresentano un patrimonio di grandissimo valore, la cui gestione si fonda su una virtuosa partnership. Unatroppo spesso, guardata con sospetto e diffidenza. È invece proprio in questa collaborazione che risiede la chiave di volta per una Pubblica Amministrazione in grado di affrontare le sfide dei grandi cambiamenti in atto”. Così Renato, presidente del Cnel, stamattina alla presentazione del V Rapporto dell’Osservatorio del patrimonio culturale, promossa dall’AssociazioneItaliane (ADSI). L'articolo: “latra” L'Opinionista.