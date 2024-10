Civitella Roveto: aggressione durante la sagra delle Castagne, un uomo denunciato dalla polizia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La sagra delle Castagne a Civitella Roveto, un evento tradizionale che celebra la cultura e le tradizioni locali, è stata recentemente segnata da un episodio increscioso. Dopo il fermo di un bus-navetta privo di assicurazione, un’aggressione nei confronti di una vigilessa ha scosso i partecipanti, portando a riflessioni sulla sicurezza pubblica durante manifestazioni di massa. Questo articolo analizza i dettagli dell’episodio e il contesto in cui è avvenuto, mettendo in evidenza le reazioni di testimoni e autorità competenti. aggressione alla vigilessa: la dinamica dell’episodio Nel pomeriggio di ieri, mentre la sagra delle Castagne si svolgeva tra eventi culinari e folkloristici, la funzione della vigilessa addetta alla regolazione del traffico è stata interrotta da un incontro inaspettato con un uomo visibilmente irrequieto. Gaeta.it - Civitella Roveto: aggressione durante la sagra delle Castagne, un uomo denunciato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, un evento tradizionale che celebra la cultura e le tradizioni locali, è stata recentemente segnata da un episodio increscioso. Dopo il fermo di un bus-navetta privo di assicurazione, un’nei confronti di una vigilessa ha scosso i partecipanti, portando a riflessioni sulla sicurezza pubblicamanifestazioni di massa. Questo articolo analizza i dettagli dell’episodio e il contesto in cui è avvenuto, mettendo in evidenza le reazioni di testimoni e autorità competenti.alla vigilessa: la dinamica dell’episodio Nel pomeriggio di ieri, mentre lasi svolgeva tra eventi culinari e folkloristici, la funzione della vigilessa addetta alla regolazione del traffico è stata interrotta da un incontro inaspettato con unvisibilmente irrequieto.

Disagi alla sagra della castagna di Civitella Roveto a causa del fermo di un bus navetta - Molti si sono trovati a dover percorrere a piedi le distanze necessarie per raggiungere i vari punti di interesse della sagra, creando un’atmosfera di disagio. Questa situazione ha anche sollevato interrogativi sulla presenza di misure di controllo più rigide e sulla necessità di eseguire controlli preventivi su tutti i mezzi utilizzati per servizi di trasporto in occasione di eventi pubblici. (Gaeta.it)