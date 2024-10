Centro sociale 'La Resistenza', Zonari (La Comune): "Chi gestirà la sede?" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il futuro del Centro sociale ‘La Resistenza’ torna sui banchi della politica. E lo fa attraverso un question time all’amministrazione dell’ex candidata sindaca Anna Zonari. La presidente de ‘La Comune di Ferrara’, infatti, torna a chiedere chiarimenti in merito al futuro della gestione degli Ferraratoday.it - Centro sociale 'La Resistenza', Zonari (La Comune): "Chi gestirà la sede?" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il futuro del‘La’ torna sui banchi della politica. E lo fa attraverso un question time all’amministrazione dell’ex candidata sindaca Anna. La presidente de ‘Ladi Ferrara’, infatti, torna a chiedere chiarimenti in merito al futuro della gestione degli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Tribunale come un centro sociale". Affondo di Salvini contro i giudici pro-migranti - Il leader leghista contro alcuni giudici in riferimento alla gestione dei flussi migratori. "Fanno politica". E sul caso Open Arms: "Se fossi condannato, problema per l'Italia". (Ilgiornale.it)

Ilaria Salis tra gli “indagati” del centro sociale Askatasuna di Torino. FdI : “Un fatto gravissimo” - Montaruli su Ilaria Salis: “grave la presenza in Askatasuna” La parlamentare Augusta Montaruli ha così commentato l’arrivo di Ilaria Salis nel centro sociale di Askatasuna: «La presenza di Ilaria Salis ad Askatasuna non rappresenta la visita di un parlamentare europeo in un centro sociale qualunque, ma nella casa della violenza e dell’odio politico senza mai pentimento. (Secoloditalia.it)

Albania - anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini : «Giudici da centro sociale» - Per questo, i migranti in questione non possono essere rimpatriati né trattenuti in zone di frontiera e hanno diritto a rimanere in Italia. I 12 migranti portati appena tre giorni fa in Albania nel quadro del progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo messo a punto dal governo hanno fatto rientro oggi, sabato 19 ottobre, in Italia. (Open.online)