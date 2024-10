Calabria sott'acqua, si apre una voragine in strada: auto inghiottita (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da ieri pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in Calabria per far fronte ai danni causati dalle piogge: effettuati 40 interventi di soccorso tra le province di Reggio Calabria e di Catanzaro. Criticità a Locri e Bianco nel reggino, e nel catanzarese a Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida. Paura per un guidatore la cui auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta su un tratto della Statale 280 dei due Mari che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare danni. L'incidente nei presso dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di Lamezia e l'Aeroporto al Capoluogo. Liberoquotidiano.it - Calabria sott'acqua, si apre una voragine in strada: auto inghiottita Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da ieri pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono impegnate inper far fronte ai danni causati dalle piogge: effettuati 40 interventi di soccorso tra le province di Reggioe di Catanzaro. Criticità a Locri e Bianco nel reggino, e nel catanzarese a Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida. Paura per un guidatore la cuiè stata letteralmenteda unache si è aperta su un tratto della Statale 280 dei due Mari che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare danni. L'incidente nei presso dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di Lamezia e l'Aeroporto al Capoluogo.

