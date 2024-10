Adamo Dionisi: morto a 59 l’attore interprete del boss Manfredi Anacleti di Suburra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Adamo Dionisi, l’attore noto per aver interpretato il ruolo del boss Manfredi Anacleti nel film Suburra, di Stefano Sollima (2015) e nell’omonima serie, è morto all’età di 59 anni dopo una lunga malattia. Dionisi è nato a Roma il 30 settembre 1965, ed è stato uno dei capi degli ultrà della Lazio, e nel 2001 è finito in carcere per droga. Proprio nel carcere di Rebibbia, partecipando ad alcuni progetti teatrali, ha scoperto la passione per la recitazione che lo ha poi portato al successo. Oltre che in Suburra, Adamo Dionisi ha recitato anche in diversi altri film: Brutti e Cattivi, Dogman, Morrison, Enea e Martedì e Venerdì. Tra le varie serie tv ha lavorato anche in Rocco Schiavone, ed è apparso in un cameo nel cortometraggio Marcello di Maurizio Lombardi. Nerdpool.it - Adamo Dionisi: morto a 59 l’attore interprete del boss Manfredi Anacleti di Suburra Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)noto per aver interpretato il ruolo delnel film, di Stefano Sollima (2015) e nell’omonima serie, èall’età di 59 anni dopo una lunga malattia.è nato a Roma il 30 settembre 1965, ed è stato uno dei capi degli ultrà della Lazio, e nel 2001 è finito in carcere per droga. Proprio nel carcere di Rebibbia, partecipando ad alcuni progetti teatrali, ha scoperto la passione per la recitazione che lo ha poi portato al successo. Oltre che inha recitato anche in diversi altri film: Brutti e Cattivi, Dogman, Morrison, Enea e Martedì e Venerdì. Tra le varie serie tv ha lavorato anche in Rocco Schiavone, ed è apparso in un cameo nel cortometraggio Marcello di Maurizio Lombardi.

