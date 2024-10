Violenza sessuale in zona corso Como a Milano, 20enne denuncia amico con cui aveva passato la serata (Di domenica 20 ottobre 2024) Una giovane di 20 anni ha denunciato un amico dopo una serata in discoteca. La polizia indaga sulla Violenza sessuale. Numeri in aumento Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale in zona corso Como a Milano, 20enne denuncia amico con cui aveva passato la serata Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una giovane di 20 anni hato undopo unain discoteca. La polizia indaga sulla. Numeri in aumento

Salento - violenza sessuale di gruppo su 12enne : indagati 3 minori - Quando però la 12enne è arrivata ha trovato ad attenderla anche altri due amici del giovane, tutti e due 14enni che sarebbero stati gli autori materiali delle violenze mentre il terzo si sarebbe limitato solo a fare da spettatore. Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, la 12enne sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato in provincia di Lecce e poi ... (Tg24.sky.it)

Violenza sessuale a Milano - la denuncia di una 20enne : «Abusata in auto dopo la serata in discoteca» - «Sono stata stuprata», ha detto a una passante, che ha chiamato il 112. Ai poliziotti, prima di essere accompagnata con traumi diffusi alla clinica Mangiagalli per i controlli del caso, la ventenne ha detto di essere entrata alla discoteca “Tocqueville 13” insieme a un amico, un coetaneo originario del Mali, regolare ed incensurato, che da tempo vive a Milano come la giovane. (Open.online)

Lecce - violenza sessuale e rapina su una 12enne : indagati tre minorenni - Una volta al sicuro, la 12enne ha riferito prima ad una cugina quanto accaduto, quindi al padre che ha sporto denuncia ai carabinieri. Una 12enne sarebbe stata attirata con l’inganno in un luogo buio e appartato, e poi violentata da tre minorenni che adesso sono indagati dalla Procura per i minorenni di Lecce. (Lapresse.it)