Serie A, Roma-Inter è il big match della domenica: le partite (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ottava giornata di Serie A è iniziata ieri, non senza polemiche per esempio per la mancata espulsione di Douglas Luiz in Juventus-Lazio. La sfida dell’Allianz Stadium era il big match di ieri, quello di oggi è invece Roma-Inter che completa il programma domenicale in posticipo. Serie A 2024-2025 – 8ª GIORNATA Empoli-Napoli domenica 20 ottobre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Lecce-Fiorentina domenica 20 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Venezia-Atalanta domenica 20 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Cagliari-Torino domenica 20 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN Roma-Inter domenica 20 ottobre ore 20. Inter-news.it - Serie A, Roma-Inter è il big match della domenica: le partite Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ottava giornata diA è iniziata ieri, non senza polemiche per esempio per la mancata espulsione di Douglas Luiz in Juventus-Lazio. La sfida dell’Allianz Stadium era il bigdi ieri, quello di oggi è inveceche completa il programmale in posticipo.A 2024-2025 – 8ª GIORNATA Empoli-Napoli20 ottobre ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Lecce-Fiorentina20 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Venezia-Atalanta20 ottobre ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Cagliari-Torino20 ottobre ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN20 ottobre ore 20.

