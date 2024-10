Probabili formazioni Parma-Empoli | nona giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 27 ottobre nella cornice dello stadio Tardini e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Le due squadre hanno iniziato bene il campionato, battendo squadre come Milan e Roma e mostrando un’identità di gioco definita e chiara, con la valorizzazione di giovani come Bonny (in gol contro il Como) e Anjorin. Adesso è il momento dello scontro diretto e Pecchia e D’Aversa vogliono ben figurare. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.– Bonny confermatissimo in attacco. Man, Hernani e Cancellieri pronti ad ad agire tra le linee. Bernabè e Sohm a centrocampo. Delprato, Balogh, Valenti e Coulibaly in difesa.– Goglichidze con Ismajli e Viti in difesa.