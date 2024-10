Perché Calhanoglu è stato sostituito in Roma-Inter (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Roma-Inter di Hakan Calhanoglu è durato poco più di sette minuti, poi il centrocampista turco ha chiesto il cambio per un infortunio e Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi Hakanè durato poco più di sette minuti, poi il centrocampista turco ha chiesto il cambio per un infortunio e

Roma Inter - Acerbi non ce la fa : secondo cambio obbligato dopo Calhanoglu per infortunio. Ecco come sta - Le condizioni L’Inter è obbligata alla seconda sostituzione in poco tempo contro la Roma. Una situazione che ricorda quella […]. Dopo l’infortunio di Calhanoglu, è Acerbi a richiamare l’attenzione di Inzaghi e il suo staff chiedendo la sostituzione per un problema muscolare. Altro colpo di scena in Roma Inter: dopo Calhanoglu, anche Acerbi chiede la sostituzione. (Calcionews24.com)

Inter in ansia per l’infortunio di Calhanoglu : sostituito contro la Roma dopo dieci minuti - Hakan Calhanoglu si è infortunato durante Roma-Inter ed è stato sostituito dopo dieci minuti di gioco. Problema muscolare per il centrocampista turco che ha lasciato il posto a Frattesi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calhanoglu - arrivano i dettagli sul problema fisico in Roma-Inter - Nel mentre arrivano dettagli sul suo problema fisico PROBLEMA MUSCOLARE – Non sembra essere nulla di grave per Hakan Calhanoglu, sostituito al 12? di Roma-Inter a causa di un problema fisico.