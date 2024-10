Pagelle Empoli-Napoli, i voti ai protagonisti del match (Di domenica 20 ottobre 2024) I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A: Pagelle Empoli-Napoli I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: Pagelle Empoli-Napoli. Empoli (3-5-2): Vasquez 6; Goglichidze 6 (33’st Henderson 6), Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 6, Anjorin 5.5 (34’st Calcionews24.com - Pagelle Empoli-Napoli, i voti ai protagonisti del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) I, i top e flop aidelvalido per la 8ª giornata del campionato di Serie A:, i TOP e i FLOP delvalido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025:(3-5-2): Vasquez 6; Goglichidze 6 (33’st Henderson 6), Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 6, Anjorin 5.5 (34’st

Napoli passa a Empoli - Conte felice a metà : “Siamo stati impauriti. Gilmour timido” - Antonio Conte, però, vuole sottolineare l’importanza di tutto il reparto: “Mi piace parlare della fase difensiva di tutta la squadra – poi commenta i cambi fatti negli undici titolari – Oggi avevamo due sostituzioni, con Spinazzola e Gilmour. Onore ai ragazzi che hanno capito, perché non ero felicissimo. (Calciomercato.it)

Empoli-Napoli 0-1 - gol e highlights : Kravatskhelia piega i toscani su rigore - Dopo il ko contro la Lazio l'Empoli infila la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 1-0 al Castellani contro un Napoli non brillante. . . Una sconfitta forse immeritata per la squadra di Roberto D'Aversa, che come già capitato in questa stagione, mette in serie difficoltà una big non portando però. (Firenzetoday.it)

Kvara dal dischetto - il Napoli passa 1-0 a Empoli - Torna dunque a guardare tutti da . Decide un rigore del georgiano, gli azzurri di Conte tornano solitari in testa alla classifica EMPOLI - Vittoria sofferta per il Napoli di Antonio Conte, che grazie al rigore di Kvaratskhelia batte per 1-0 un Empoli corsaro e propositivo per larghi tratti di partita. (Ilgiornaleditalia.it)