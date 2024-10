Open Arms e Albania spaccano i social: chi sale e chi scende tra i leader (Di domenica 20 ottobre 2024) Due giorni di polemiche feroci su due temi che si sovrappongono, quello dell'immigrazione e il rapporto tra politica e giustizia. Due le notizie che hanno catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica: l'ultima udienza del processo Open Arms ai danni del leader della Lega Matteo Salvini e lo stop dei giudici del tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nei centri del governo in Albania. Le posizioni tra i leader politici sono nette e contrapposte tra schieramenti. Ma quel è stata la reazione degli utenti dei social? Una indicazione importante arriva dall'"instant mood" di Arcadia, realizzato dal data analyst Domenico Giordano. L'analisi comprende gli incrementi e i decrementi di follower sulle varie piattaforme social da parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per la maggioranza, Elly Schlein e Giuseppe Conte per le forze di opposizione. Iltempo.it - Open Arms e Albania spaccano i social: chi sale e chi scende tra i leader Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Due giorni di polemiche feroci su due temi che si sovrappongono, quello dell'immigrazione e il rapporto tra politica e giustizia. Due le notizie che hanno catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica: l'ultima udienza del processoai danni deldella Lega Matteo Salvini e lo stop dei giudici del tribunale di Roma al trattenimento dei migranti nei centri del governo in. Le posizioni tra ipolitici sono nette e contrapposte tra schieramenti. Ma quel è stata la reazione degli utenti dei? Una indicazione importante arriva dall'"instant mood" di Arcadia, realizzato dal data analyst Domenico Giordano. L'analisi comprende gli incrementi e i decrementi di follower sulle varie piattaformeda parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini per la maggioranza, Elly Schlein e Giuseppe Conte per le forze di opposizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Arms risponde a Salvini : «Non siamo nemici - l’Ue faccia un gesto» - Ci paragonano ai criminali, ma la nostra Ong salva le vite nel Mediterraneo e fa luce su quello che accade. L’Ue può votare in favore di una missione di soccorso […] The post Open Arms risponde a Salvini: «Non siamo nemici, l’Ue faccia un gesto» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Salvini contro Open Arms : «Esultavano per la mia caduta» - . Come era avvenuto più volte in passato ministro delle infrastrutture Matteo Salvini usato il suo account Instagram per attaccare un soggetto considerato nemico politico e additarlo di fronte ai suoi […] The post Salvini contro Open Arms: «Esultavano per la mia caduta» first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)

Salvini e il caso Open Arms : "Se vengo condannato e uno dei 12 migranti stupra qualcuno - paghino i giudici" - In giornata il segretario di via Bellerio attacca a tutto campo i giudici, intrecciando il caso Albania a quello Open Arms. E chiama la Lega alla mobilitazione contro le "toghe politicizzate". E in un’intervista serale al Tg1 lancia l'assalto finale. . . Nel mezzo del rinnovato scontro tra politica e magistratura, il vicepremier Matteo Salvini tiene alte le lance. (Gazzettadelsud.it)