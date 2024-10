Lanazione.it - Nubifragi in Toscana, lunga conta dei danni. “Serve riflessione su come fronteggiare questi eventi”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – E’ stato un sabato di pioggia in buona parte della. Precipitazioni però di entità più lieve rispetto aiche tantihanno provocato nella parte sud della provincia di Livorno, a Siena e in Valdelsa, dove l’Elsa è esondato. E mentre anche l’Emilia Romagna fa i conti con il maltempo, lainvece stila ladei. Intanto per la giornata del 20 ottobre ancora allerta gialla per rischio idraulico sulle zone già colpite dalo,appunto Campiglia e Venturina nel Livornese. In generale, domenica 20 ottobre di allerta gialla per rischio idraulico al reticolo principale nel Valdarno inferiore, in Valdelsa e Valdera e in Val di Cornia (fino alle ore 8) e per rischio idrogeologico sul reticolo minore nelle aree del Reno e della Romagna(fino alle ore 14).