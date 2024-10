MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al terzo successo stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica. Quarto posto per L'articolo MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Marcnellain, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, alsuccesso stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco, campione del mondo in carica. Quarto posto per L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle GP Australia 2024 MotoGP : Martin lucido - Bagnaia mai veloce nel fine settimana - A livello di punti riesce a limitare i danni, ma 20 da recuperarne in tre gare non sono pochi. Prova a rimanere agganciato fino a quando può con i due rivali, poi a poco più di dieci giri dalla fine alza bandiera bianca. 5: davvero un peccato non vederlo più in gara in questo finale di stagione. Il passo non è mai stato eccezionale, Phillip Island in carriera non gli è mai andata a genio e anche ... (Oasport.it)

MotoGp - Marquez "In Australia a mio agio per tutto il week-end" - Lo spagnolo annette di avere risparmiato gomma per l'attacco finale PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "In partenza mi succede sempre qualcosa. Ho fatto una bella rimo . Il copri visiera di plastica si è infilato sotto la gomma prima di partire ed era impossibile rimuoverlo. Per questo in avvio ho spinnato. (Ilgiornaleditalia.it)

MotoGp - Marquez "In Australia a mio agio per tutto il week-end" - Per questo in avvio ho spinnato. Il copri visiera di plastica si è infilato sotto la gomma prima di partire ed era impossibile rimuoverlo. Lo spagnolo annette di avere risparmiato gomma per l'attacco finale PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "In partenza mi succede sempre qualcosa. Ho fatto una bella rimo . (Ilgiornaleditalia.it)