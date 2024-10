Moldova: avanzano i “no” al referendum sull’adesione all’unione europea (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il referendum non vincolante che si è svolto in Moldova ha aperto un dibattito significativo sull’orientamento politico del paese riguardo l’adesione all’unione europea. Nelle prime fasi del conteggio dei voti, i risultati indicano una netta predominanza del “no”, con il 56% delle preferenze contro il 44% a favore. Questa tendenza potrebbe però subire modifiche, considerando che gran parte delle schede deve ancora essere scrutinata, in particolare quelle provenienti dalla capitale Chisinau, storicamente più favorevole all’integrazione europea. Risultati del referendum e implicazioni politiche Le elezioni, per quanto non vincolanti, rappresentano un termometro importante per capire l’orientamento della popolazione moldava verso l’Unione europea. Gaeta.it - Moldova: avanzano i “no” al referendum sull’adesione all’unione europea Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilnon vincolante che si è svolto inha aperto un dibattito significativo sull’orientamento politico del paese riguardo l’adesione. Nelle prime fasi del conteggio dei voti, i risultati indicano una netta predominanza del “no”, con il 56% delle preferenze contro il 44% a favore. Questa tendenza potrebbe però subire modifiche, considerando che gran parte delle schede deve ancora essere scrutinata, in particolare quelle provenienti dalla capitale Chisinau, storicamente più favorevole all’integrazione. Risultati dele implicazioni politiche Le elezioni, per quanto non vincolanti, rappresentano un termometro importante per capire l’orientamento della popolazione moldava verso l’Unione

Moldova - raggiunto quorum per referendum su Ue - Ai seggi si è presentato oltre il 33,33% degli aventi diritto, convalidando il voto. I moldavi sono chiamati oggi al voto, oltre che per il referendum, anche per le elezioni presidenziali. 000 elettori, circa il 25% degli aventi diritto. . Una delegazione di osservatori elettorali provenienti da più di una dozzina di Paesi sta aiutando a monitorare i seggi. (Lapresse.it)

Moldova al voto - parla l’ambasciatore : “Dal referendum sull’Ue dipende il nostro futuro” - Il nuovo ambasciatore Oleg Nica ha spiegato all'Adnkronos cosa c'è in ballo: "Lottiamo contro l'interferenza russa" Il 20 ottobre 2024 si terranno il referendum costituzionale sul processo di adesione all’Unione europea e le elezioni presidenziali in Moldova. L’Adnkronos ha intervistato Oleg Nica, il nuovo ambasciatore in Italia, che da poche ore ha presentato le credenziali […]. (Sbircialanotizia.it)

Moldova - domenica test aspirazioni filo-Ue : presidenziali e referendum - 500 soldati russi, e dove non sono previsti seggi ufficiali, le autorità locali pianificano un contro-referendum nella stessa giornata. Un risultato incerto su più fronti anche perché il Paese è da sempre diviso tra Europa e Russia: mentre si voterà per questo quesito nella regione filo-russa della Transnistria, che si è separata nel 1992 poco dopo l’indipendenza e in cui si trovano ancora 1. (Ildenaro.it)