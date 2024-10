Lettera43.it - Moldavia, il referendum per l’adesione all’Ue ha superato il quorum

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’affluenza al voto inha raggiunto ilper la validità delper inserire in costituzione l’obiettivo di adesione. Un bivio per il futuro del Paese dopo gli incidenti e le denunce delle autorità di Chisinau sulle continue interferenze russe: serviva il voto di almeno un terzo degli aventi diritto e secondo i dati della Commissione elettorale già nel primo pomeriggio aveva espresso la propria preferenza il 33,4 per cento. Voto in(Getty Images).Ilsi svolge in parallelo alle elezioni presidenziali Il quesito referendario si svolge in parallelo alle elezioni presidenziali, prova decisiva della svolta europeista dell’ex repubblica sovietica sotto la guida della presidente in carica Maia Sandu, che sta cercando un secondo mandato nel Paese di 2,6 milioni di abitanti.