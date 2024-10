MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 13 di domenica 20 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) Proseguono anche nel 2024 il MillionDay e il MillionDay Extra, sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare. Dopo la vincita storica del 18 luglio, dove hanno portato a casa 1 milione di euro a testa ben 9 persone, e altre vincite, tra cui due il 4 ottobre, un altro biglietto vincente è stato estratto giovedì 17 ottobre. Sono così 309 i milionari dal lancio del gioco. Ma vediamo i numeri vincenti del MillionDay e del MillionDay Extra di oggi alle ore 13. Quifinanza.it - MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 13 di domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Proseguono anche nel 2024 ile il, sempre con la doppia formula: leavvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Ilè una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare. Dopo la vincita storica del 18 luglio, dove hanno portato a casa 1 milione di euro a testa ben 9 persone, e altre vincite, tra cui due il 4, un altro biglietto vincente è stato estratto giovedì 17. Sono così 309 i milionari dal lancio del gioco. Ma vediamo i numeri vincenti dele deldi oggi alle ore 13.

