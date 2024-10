Maltempo, acqua in autostrada: tratto chiuso al traffico (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Italia nella morsa del Maltempo. Dopo l’ottobrata, che ha portato di nuovo il caldo nel nostro paese, negli ultimi giorni si è abbattuto sulla penisola un potente nubifragio. L’acqua è ha invaso addirittura un’autostrada e un tratto è stato chiuso momentaneamente al traffico. (Continua) Leggi anche: Blitz nella villa di Putin, attivisti ucraini invadono l’abitazione: “Abbiamo assaltato il castello” Leggi anche: Patente, addio all’esame pratico in questi casi: l’ultima novità Maltempo, acqua invade autostrada L’acqua caduta in queste ore a causa del potente nubifragio che ha colpito il nostro paese ha invaso anche l’autostrada. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, che hanno chiuso momentaneamente al traffico un tratto autostradale per permettere alla ditta di autospurghi di rimuovere l’acqua accumulata. Tvzap.it - Maltempo, acqua in autostrada: tratto chiuso al traffico Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Italia nella morsa del. Dopo l’ottobrata, che ha portato di nuovo il caldo nel nostro paese, negli ultimi giorni si è abbattuto sulla penisola un potente nubifragio. L’è ha invaso addirittura un’e unè statomomentaneamente al. (Continua) Leggi anche: Blitz nella villa di Putin, attivisti ucraini invadono l’abitazione: “Abbiamo assaltato il castello” Leggi anche: Patente, addio all’esame pratico in questi casi: l’ultima novitàinvadeL’caduta in queste ore a causa del potente nubifragio che ha colpito il nostro paese ha invaso anche l’. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale, che hannomomentaneamente alunle per permettere alla ditta di autospurghi di rimuovere l’accumulata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - acqua in autostrada : tratto chiuso al traffico - La chiusura temporanea del casello di Fiorenzuola d’Arda sull’autostrada A1 ha provocato non pochi disagi alla circolazione, a causa di un allagamento che ha invaso una parte della carreggiata. Morte Liam Payne, colpo di scena: un dipendente dell’hotel nei guai. Lo ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna. (Caffeinamagazine.it)

Maltempo a Positano - pietre e detriti sull'Amalfitana : tratto di strada chiuso con Piano di Sorrento - La pioggia torrenziale che da questa mattina si sta abbattendo sulla Costiera Amalfitana sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale. In particolare sulla statale 163 Amalfitana... (Ilmattino.it)

Maltempo in Liguria - esondati fiumi : bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia - A causa delle intense piogge che hanno colpito la provincia di Savona, si registrano allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e […] The post Maltempo in Liguria, esondati fiumi: bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia appeared first on L'Identità. . Ancora maltempo sull’Italia, in particolare al Nord, dove la perturbazione di origine atlantica sta portando in queste ore ... (Lidentita.it)