LIVE/ Juventus Next Gen-Avellino, le formazioni ufficiali (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Juventus Next Gen – Avellino Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti; Turco, Palumbo, Peteers, Cudrig; Guerra; Afena-Gyan; Semedo. A disp.: Vinarcik, Pedro Felipe, Mancinim Poli, Papadopoulos, Savio, Amaradio, Ledonne, Scaglia, Owusu, Bassino. All.: Montero. (in attesa) Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Redan, De Michele, Campanile, Vano, Russo. All.: Biancolino. Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Andrea Barcherini di Terni. IV ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. L'articolo LIVE/ Juventus Next Gen-Avellino, le formazioni ufficiali proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - LIVE/ Juventus Next Gen-Avellino, le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLediGen –Gen (3-4-2-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti; Turco, Palumbo, Peteers, Cudrig; Guerra; Afena-Gyan; Semedo. A disp.: Vinarcik, Pedro Felipe, Mancinim Poli, Papadopoulos, Savio, Amaradio, Ledonne, Scaglia, Owusu, Bassino. All.: Montero. (in attesa)(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Redan, De Michele, Campanile, Vano, Russo. All.: Biancolino. Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Davide Santarossa di Pordenone e Andrea Barcherini di Terni. IV ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo. L'articoloGen-, leproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Next Gen-Avellino - le probabili formazioni - All’appuntamento contro i bianconeri la squadra ci arriva con rinnovato ottimismo, dieci punti in quattro gare. A disp. In casa bianconera, unici assenti sicuro l’esterno sinistro Puczka, espulso contro il Giugliano, e Stivanello infortunato. Tempo di lettura: 2 minuti“Non bisogna guardare la classifica, loro vorranno sicuramente far bene in casa. (Anteprima24.it)

Juventus Next Gen-Avellino - le probabili formazioni - Tutto pronto per la gara Juventus Next Gen-Avellino, valida per la decima giornata di campionato di Serie C, girone C, che verrà disputata presso lo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella. Calcio d'inizio alle ore 15. Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Mulazzi, Citi, Perotti, Turco; Peeters... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - Juventus Next Gen-Avellino: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15. 00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e su NOW. . The post Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 appeared first on SportFace. (Sportface.it)