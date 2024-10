Lecce-Fiorentina 0-6: il tabellino (Di domenica 20 ottobre 2024) Lecce-Fiorentina 0-6 (primo tempo 0-3) Marcatori: 20` Cataldi, 34` Colpani, 45` Cataldi, 54` Colpani, 61` Beltran, 72` Parisi Assist: 20` Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)0-6 (primo tempo 0-3) Marcatori: 20` Cataldi, 34` Colpani, 45` Cataldi, 54` Colpani, 61` Beltran, 72` Parisi Assist: 20`

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Fidelis Andria prima della partita col Lecce : rissa in tangenziale a Bari - Prima di Lecce-Fiorentina i tifosi toscani hanno aggredito quelli della Fidelis Andria sulla tangenziale di Bari. (Notizie.virgilio.it)

Lecce-Fiorentina : Gallo espulso - non disputerà il match contro il Napoli - La mancanza di Gallo, un difensore centrale di esperienza, rappresenta una perdita significativa per la squadra pugliese, che dovrà affrontare un avversario di alto livello senza uno dei suoi titolari. La capacità di adattarsi e di trovare una strategia efficace sarà fondamentale per il Lecce se vorrà ottenere un risultato positivo contro i partenopei. (Terzotemponapoli.com)

Lecce-Fiorentina - diretta : psicodramma giallorosso - dilagano i viola - Lecce-Fiorentina, esame dopo la sosta. I giallorossi di Gotti tornano in campo contro i viola di Palladino con l'obiettivo di fare punti dopo un periodo piuttosto difficile. Il tecnico dei... (Quotidianodipuglia.it)