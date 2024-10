Lautaro time: Inter cinica con la Roma. Preoccupano gli infortuni di Calha e Acerbi (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 – Per vedere la corazzata bisognerà ripassare. L'Inter vince, lo fa con fatica. A Roma, contro i giallorossi, una trasferta ostica che i nerazzurri superano tra le difficoltà. Due infortuni ancor prima della mezz'ora per altrettante contratture di Calhanoglu e Acerbi. Una fluidità che sembra da gran sera solo nei primi minuti della sfida e poi si affloscia via via, proprio quando partono i botti (quasi autorete di Sommer e traversa di Mkhitaryan prima del quarto d'ora). Occasione sfruttata Il percorso di chi mira alle stelle è fatto anche di tappe tortuose e il passaggio all'ombra del Colosseo lo è. L'Inter sfrutta l'occasione giusta: il regalo di Zalewski e Celik raccolto da Martinez in uno dei rari spunti di gloria personale. Sport.quotidiano.net - Lautaro time: Inter cinica con la Roma. Preoccupano gli infortuni di Calha e Acerbi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ottobre 2024 – Per vedere la corazzata bisognerà ripassare. L'vince, lo fa con fatica. A, contro i giallorossi, una trasferta ostica che i nerazzurri superano tra le difficoltà. Dueancor prima della mezz'ora per altrettante contratture dinoglu e. Una fluidità che sembra da gran sera solo nei primi minuti della sfida e poi si affloscia via via, proprio quando partono i botti (quasi autorete di Sommer e traversa di Mkhitaryan prima del quarto d'ora). Occasione sfruttata Il percorso di chi mira alle stelle è fatto anche di tappe tortuose e il passaggio all'ombra del Colosseo lo è. L'sfrutta l'occasione giusta: il regalo di Zalewski e Celik raccolto da Martinez in uno dei rari spunti di gloria personale.

