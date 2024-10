La rabbia degli alluvionati: "Un'altra catastrofe, la politica continua a rimandare le soluzioni" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Siamo stanchi e furiosi: l'Emilia Romagna sta vivendo un'altra catastrofe alluvionale all'inizio di un inverno che promette già disastri! Eventi che avrebbero dovuto verificarsi ogni 500 anni ora accadono ogni 50 giorni. È insopportabile". Questo è il grido che viene dai comitati degli Cesenatoday.it - La rabbia degli alluvionati: "Un'altra catastrofe, la politica continua a rimandare le soluzioni" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Siamo stanchi e furiosi: l'Emilia Romagna sta vivendo un'alluvionale all'inizio di un inverno che promette già disastri! Eventi che avrebbero dovuto verificarsi ogni 500 anni ora accadono ogni 50 giorni. È insopportabile". Questo è il grido che viene dai comitati

