Calciomercato.it - La Juve vince ma scatta un doppio allarme: Thiago Motta nei guai

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lantusdi misura contro la Lazio al culmine di una partita complessa. Non mancano le critiche per un paio di calciatori Ieri sera lantus ha ritrovato contro la Lazio la vittoria allo Stadium in campionato che mancava da due mesi e si regala una manciata di ore in vetta alla classifica insieme al Napoli in attesa delle gare di oggi.(LaPresse) -Calciomercato.itAi bianconeri al culmine di una partita non semplice è bastato un autogol di Gila all’85’ con annesse e forti proteste biancocelesti nel post-partita per un contatto tra Douglas Luiz e Patric non ravvisato da arbitro e Var ad inizio azione. Pesante nell’economia della gara anche l’espulsione di Romagnoli dopo 25 minuti, che ha messo in discesa la serata per la truppa diche ha comunque faticato a trovare la via del gol.