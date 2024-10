Gran premio oggi, F1 a Austin. Live dalle 21 (Di domenica 20 ottobre 2024) Austin (Stati Uniti), 20 ottobre 2024 – Semafori spenti alle 21 sul Circuito delle Americhe di Austin dove oggi si corre il Gran premio degli Stati Uniti di Formula 1. In pole, dopo le qualifiche di questa notte, c’è Lando Norris che precede Max Verstappen, vincitore della Sprint Race di ieri e leader del Mondiale. Ferrari in seconda fila, con Sainz davanti al compagno Leclerc. Il britannico McLaren è impegnato in una difficile rimonta iridata sull’olandese che è in vantaggio di 54 punti in classifica. Il Gp degli Stati Uniti in diretta dalle 21 Sport.quotidiano.net - Gran premio oggi, F1 a Austin. Live dalle 21 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024)(Stati Uniti), 20 ottobre 2024 – Semafori spenti alle 21 sul Circuito delle Americhe didovesi corre ildegli Stati Uniti di Formula 1. In pole, dopo le qualifiche di questa notte, c’è Lando Norris che precede Max Verstappen, vincitore della Sprint Race di ieri e leader del Mondiale. Ferrari in seconda fila, con Sainz davanti al compagno Leclerc. Il britannico McLaren è impegnato in una difficile rimonta iridata sull’olandese che è in vantaggio di 54 punti in classifica. Il Gp degli Stati Uniti in diretta21

