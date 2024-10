GP di Austin, la diretta: Leclerc e Sainz controllano la gara, Norris supera Verstappen (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo giro - Russell supera Perez per il sesto posto54° giro di 56 - Leclerc e Sainz si avvicinano alla doppietta clamorosa, Norris è terzo, Verstappen vede Piastri sempre più Ilmessaggero.it - GP di Austin, la diretta: Leclerc e Sainz controllano la gara, Norris supera Verstappen Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ultimo giro - RussellPerez per il sesto posto54° giro di 56 -si avvicinano alla doppietta clamorosa,è terzo,vede Piastri sempre più

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Sainz prova la rimonta su Leclerc! Verstappen e Norris in bagarre - Rifila un secondo secco a Leclerc. 12° giro/56 Al momento Leclerc sta facendo una gara a parte. 36° giro/56 Norris si trova a 16? da Leclerc e a 9? da Sainz. 0 su Norris. Alpine 13 10. 23° giro/56 Verstappen per ora non rientra ai box, dunque non risponde alla mossa della Ferrari. Siamo appena a metà gara… 28° giro/56 Attenzione che Norris ora sta andando fortissimo con gomme medie usate… 27° ... (Oasport.it)

GP di Austin - la diretta : Leclerc e Sainz divisi da 5"5 - Norris ha raggiunto Verstappen - 47° giro di 56 - Sainz si è portato a 4"5 da Leclerc Il duello Verstappen-Norris permette ai due piloti Ferrari di stare sereni, con un vantaggio di 12" 46° giro -... (Ilmessaggero.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : due Ferrari davanti - Leclerc precede Sainz! Ma Norris fa paura - Buon divertimento! . 20. 9° giro/56 ALLUNGA LECLERC! 2?5 su Verstappen. Leclerc con 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177 7. 4. 30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP degli USA 2024 di F1. 32° giro/56 Pit-stop velocissimo di Norris, 2. George Russell (Mercedes) 7. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1: cronaca ... (Oasport.it)