Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada gli amici | “Sei andata via facendo ciò che amavi”

La passione di Giulia Manfrini per il surf e la tavola era arrivata quando era giovanissima dopo essersi avvicinata a questo sport a solo 15 anni. Uno dei luoghi preferiti era proprio l'Indonesia: "Adoro la natura selvaggia di Sumatra" raccontava la 36enne morta trafitta da un pesce spada proprio mentre era su una delle isole dell'arcipelago.

