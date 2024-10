FOTO/ Furgone in fiamme in pieno centro a Salerno, indagano i Carabinieri (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 23 di ieri sera i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti su una segnalazione di incendio di rifiuti a torrione, in via Enrico Moscati, che però si è poi rivelato essere un Furgone in fiamme. Sul posto i caschi rossi hanno trovato un monovolume in fiamme la cui parte anteriore, vano motore e cruscotto, sono andati completamente distrutti. Probabili cause accidentali, in quanto il mezzo sembra fosse parcheggiato da non molto tempo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono stati altri danni alle auto vicine e ai palazzi. L'articolo FOTO/ Furgone in fiamme in pieno centro a Salerno, indagano i Carabinieri proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - FOTO/ Furgone in fiamme in pieno centro a Salerno, indagano i Carabinieri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle 23 di ieri sera i Vigili del Fuoco disono intervenuti su una segnalazione di incendio di rifiuti a torrione, in via Enrico Moscati, che però si è poi rivelato essere unin. Sul posto i caschi rossi hanno trovato un monovolume inla cui parte anteriore, vano motore e cruscotto, sono andati completamente distrutti. Probabili cause accidentali, in quanto il mezzo sembra fosse parcheggiato da non molto tempo. Sul posto anche iper i rilievi del caso. Non ci sono stati altri danni alle auto vicine e ai palazzi. L'articoloininproviene da Anteprima24.it.

