Fallout | La Seconda Stagione Inizia le Riprese a Novembre 2024

Leslie Uggams conferma il ritorno della serie al New York Comic Con La tanto attesa Seconda Stagione di Fallout è pronta a tornare sotto i riflettori, con le Riprese che inizieranno a Novembre 2024. La notizia è stata confermata da Leslie Uggams, che interpreta Betty Pearson, l'Overseer di Vault 33, durante un'intervista al New York Comic Con. La serie, che ha debuttato con la sua prima Stagione il 10 aprile 2024, ha rapidamente conquistato il pubblico grazie alla sua avvincente esplorazione dei segreti di Vault-Tec. La Seconda Stagione promette di continuare su questa strada, seguendo i personaggi dei Vault 31, 32 e 33, oltre a diversi sopravvissuti sulla superficie.

Fallout : ecco cosa Walton Goggins è più entusiasta di esplorare nella seconda stagione - “Sono anche eccitato all’idea di sparare con qualche cazzo di pistola, amico, e di essere in un’inquadratura diretta da Jonathan Nolan, e di essere con questi attori in alcune location davvero fantastiche nel mondo. La star di Justified, che recita accanto a Ella Purnell e Aaron Moten, ha ottenuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo del Ghoul, beniamino dei fan, l’ex star del western Cooper ... (Cinefilos.it)